Банк сына Януковича за год увеличил прибыль в 18 раз

Об этом заявляет в своем обращении по случаю 3-летия банка председатель правления ВБР Валентина Арбузова.

По ее словам, активы банка по итогам 2011 года достигли 1,4 млрд грн., Совокупный объем обязательств - 1,1 млрд грн., что свидетельствует о «высоком профессионализме всех сотрудников банка, творческом подходе к решению каждой задачи и правильно выбранной стратегии развития.

Как сообщалось ранее, в начале 2012 года руководство Налоговой перевело своих сотрудников на обслуживание в Всеукраинский банк развития.

До этого с 2004 года центральный аппарат налоговой получал зарплату на карточки "Укрэксимбанке". В отличие от "Всеукраинского банка развития", Укрэксимбанк является государственным, является вторым по величине в Украине и имеет высокие международные рейтинги надежности. Для сравнения, ВБР является частным и 88-м по размеру.

Председателем правления банка является Валентина Арбузова, мать действующего главы Национального банка Сергея Арбузова.

Собственник банка - Александр Янукович, старший сын действующего главы государства.