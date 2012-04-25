Банк сына Януковича за год увеличил прибыль в 18 раз
Всеукраинский банк развития закончил 2011 год с доходом в 20,4 млн грн., увеличив его по сравнению с 2010 годом в 18 раз.
Об этом заявляет в своем обращении по случаю 3-летия банка председатель правления ВБР Валентина Арбузова.
По ее словам, активы банка по итогам 2011 года достигли 1,4 млрд грн., Совокупный объем обязательств - 1,1 млрд грн., что свидетельствует о «высоком профессионализме всех сотрудников банка, творческом подходе к решению каждой задачи и правильно выбранной стратегии развития.
Как сообщалось ранее, в начале 2012 года руководство Налоговой перевело своих сотрудников на обслуживание в Всеукраинский банк развития.
До этого с 2004 года центральный аппарат налоговой получал зарплату на карточки "Укрэксимбанке". В отличие от "Всеукраинского банка развития", Укрэксимбанк является государственным, является вторым по величине в Украине и имеет высокие международные рейтинги надежности. Для сравнения, ВБР является частным и 88-м по размеру.
Председателем правления банка является Валентина Арбузова, мать действующего главы Национального банка Сергея Арбузова.
Собственник банка - Александр Янукович, старший сын действующего главы государства.