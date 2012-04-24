ЕБРР придумал схему, как стимулировать банки давать кредиты в гривне

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил управляющий директор ЕБРР по Турции, странам Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии Оливье Декамп во вторник на пресс-конференции в Киеве.

По его словам, ЕБРР ведет работу над внесением изменений в украинское законодательство, согласно которым международным финансовым организациям будет предоставлено право выпускать облигации в гривне для создания ресурсной базы кредитования украинской экономики в национальной валюте.

«Мы не просто ожидаем, а нашли другой механизм, чтобы разделить 50 на 50 валютные риски. Это будет стимулировать банки предоставлять кредиты», - сказал он.

Как объяснил директор ЕБРР в Украине Андре КУУСВЕК, ЕБРР будет предоставлять свои ресурсы украинским банкам (на сегодняшний день он работает с 12 банками), а те, в свою очередь, будут кредитовать в национальной валюте. При этом валютные риски между ЕБРР и украинским кредитно-финансовыми учреждениями будут распределяться поровну.

Пресс-секретарь ЕБРР в Украине Антон УСОВ, в свою очередь, добавил журналистам, что возможно в текущем году уже будет заключено 2 таких соглашения.