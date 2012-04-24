Попов встретился с киевскими медиками

Председатель Киевской городской государственной администрации Александр Попов встретился с представителями медицинского сообщества Киева. Как сообщает пресс-служба КГГА, основными темами обсуждения стали разработка эффективных путей реализации медицинской реформы и внедрения столичного стандарта здравоохранения.

«Сегодня есть большая потребность в изменениях системы здравоохранения столицы. Об актуальности реформирования отрасли говорят как сами киевляне, так и медики. Поэтому городские власти вместе с врачами работают над разработкой и внедрением столичного стандарта здоровья. Я убежден, что, двигаясь вперед, мы найдем пути решения вопросов развития отрасли и изменим традиционный подход к управлению сферой здравоохранения», - отметил Александр Попов.

В течение последних двух месяцев по поручению главы горгосадминистрации в амбулаторных учреждениях города проходили обсуждения вопросов, связанных с участием Киева в пилотном проекте по реформированию медицинского обеспечения. Результатом встреч в коллективах стало делегирование представителей лечебных учреждений в КГГА для совместного решения насущных вопросов, связанных с реализацией реформы и разработки столичного стандарта здоровья.

Во время встречи представители медицинской отрасли Киева обратились к председателю КГГА с предложениями по дальнейшей работе. Они предложили создать рабочую группу с участием представителей профильного управления, горадминистрации, делегатов, медиков города, для анализа вопросов, которые определены резолюцией, принятой врачами 30 марта.

Также медики предложили в конце мая провести съезд с участием врачей и представителей городской власти для определения основного документа - Хартии «столичного стандарта здоровья», по которому будет реализовываться медицинская реформа в столице.

В завершение встречи Александр Попов отметил, что все изменения по реформированию должны проводиться с учетом, прежде всего, интересов киевлян.