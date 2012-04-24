Цушко взялся за проверку жадных отелей

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в комментарии журналистам сообщил первый заместитель председателя АМКУ Рафаэль Кузьмин.

«Наша задача проверить обоснованность цены ночлега одноместного, двухместного, трехместного номера в тех отелях, где предполагается размещение болельщиков. Цена должна быть адекватной и соответствовать европейскому уровню. Потому что сейчас пошли жалобы о том, что якобы у нас цены на гостиничный номер намного выше, чем в Европе», - сказал он.

Р.Кузьмин уточнил, что проверка коснется гостиниц всех категорий в данных городах.

По словам первого зампредседателя АМКУ, если комитет выявит факты монопольного положения гостиниц на рынке, к ним могут применяться штрафы в размере 10% от годового оборота.

«Например, если гостиница одна возле стадиона, от этой гостиницы километров 100-150 до другой гостиницы, то у нас есть все основания признать эту гостиницу занимающей монопольное положение. Если мы не видим применения нашего (антимопонольного) законодательства, то мы информируем органы власти или комитет о том, что цена завышена на гостиничные услуги, приведите в соответствие, чтобы не было жалоб со стороны европейских болельщиков», - пояснил он.

Р.Кузьмин сообщил, что комитет также намерен проверить гостиницы, расположенные на автотрассах, которые ведут к городам, принимающим Евро-2012.

По его словам, до 1 июня текущего года комитет намерен завершить проверку и представить выводы расследования.

Как сообщал УНИАН, по словам премьер-министра Украины Николая Азарова, правительство сделает все необходимое для снижения цен на гостиницы во время чемпионата Европы по футболу Евро-2012.

Он отметил, что в качестве крайней меры может быть введено государственное регулирование на предоставление отельных услуг на то время, когда будет проходить чемпионат Евро-2012.

Возглавляет Антимонопольный комитет Украины Василий Цушко.