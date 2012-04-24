Таможенники нашли новый повод штрафовать продавцов на рынках

Подписание на прошлой неделе Януковичем Таможенного кодекса подвигло таможенное ведомство продолжить инициирование законодательных новаций для борьбы с контрабандой. Теперь уже эти инициативы ведомства Игоря Калетника далеко отошли от границы – вглубь страны, к украинским базарам, киоскам и магазинам, пишут "Комментарии"

Так, в понедельник в своем блоге глава Гостаможслужбы обнародовал свое предложение по внедрению нормы обязательного наличия у субъектов хозяйствования копии Грузовой таможенной декларации на товары иностранного происхождения.

«Предлагаем ввести обязательное требование о наличии на товары иностранного производства таможенной декларации, на основании которой эти товары были ввезены в Украину. В случае, если субъект хозяйствования продает товар иностранного производства без копии такой Грузовой таможенной декларации, по отношению к нему должен быть применен штраф в размере двойной стоимости товара», – считает Калетник.

Разъясняя эту новацию в своем блоге, Игорь Григорьевич фактически примерил на свое ведомство функции Налоговой, объединение с которой Таможне пророчат еще с начала Админреформы. «Необходимо усилить контроль за реализацией товаров иностранного производства. Ведь наличие в продаже незаконно ввезенных товаров делает экономически нецелесообразным легальный импорт, а государство не получает причитающиеся налоги в бюджет», – отмечает он.

Какой либо конкретики, позволяющей понять механизмы реализации данного предложения, к сожалению, пока нет. Однако предприниматели, оценивая все сказанное, недоумевают, почему власти решили начать именно с нижнего звена торговой цепочки, а не с оптовиков и субъектов, непосредственно занимающихся растаможкой товара.

«Мой совет Калетнику – пускай сначала проанализируют, как сегодня фактически происходит растаможка – не так как декларируется, а со всеми подводными камнями. И начинать надо не с предпринимателей, у которых на рабочем месте не окажется копии Грузовой таможенной декларации, а с тех, кто растаможивает грузы. А этот рынок у нас нынче монополизирован. И, насколько мне известно, монополисты сидят под куполом Верховного совета. Во всяком случае, всякий раз, когда мы говорили о том, что предприниматель не имеет сегодня первичной документации из-за Таможни, Налоговая ссылалась именно на такой порядок вещей. Изменился ли он сейчас – вряд ли», – рассказала Алла Алексенцева, глава Винницкого городского объединения частных предпринимателей «Центр».

Аналогичного мнения придерживается и председатель Черниговского профсоюза предпринимателей Елена Варнакова. «…Я еще понимаю такую инициативу на оптовых рынках, но на розничных требовать копии таможенных деклараций… А если это коммерческая тайна? Предположим, ваш поставщик работает «по белому», но почему он должен показывать всей стране документы, из которых видно в каких объемах он завозит товар?», – удивляется она.

Игорь Кишко, генеральный директор Украинской торговой ассоциации отметил, что данная инициатива вряд ли коснется крупных торговых сетей, а вот средний и малый бизнес способна серьезно подкосить. «Большие сети смогут защититься, хотя это тонны дополнительной бумаги в точках продаж. По сути, вводится дополнительный «товарооборот документов». А вот что касается среднего и особенно малого бизнеса, дело обстоит по-другому. Вы же понимаете, что если в маленький магазинчик где-нибудь в селе придет проверяющий и не найдет копии Грузовой таможенной декларации, то двойной штраф за партию – это, можно считать, смерть для такого бизнеса», – сказал он.