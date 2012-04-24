Таможенники нашли новый повод штрафовать продавцов на рынках
Продавцов на рынках обяжут хранить документацию по растаможке, которую они никогда не проводили.
Подписание на прошлой неделе Януковичем Таможенного кодекса подвигло таможенное ведомство продолжить инициирование законодательных новаций для борьбы с контрабандой. Теперь уже эти инициативы ведомства Игоря Калетника далеко отошли от границы – вглубь страны, к украинским базарам, киоскам и магазинам, пишут "Комментарии"
Так, в понедельник в своем блоге глава Гостаможслужбы обнародовал свое предложение по внедрению нормы обязательного наличия у субъектов хозяйствования копии Грузовой таможенной декларации на товары иностранного происхождения.
«Предлагаем ввести обязательное требование о наличии на товары иностранного производства таможенной декларации, на основании которой эти товары были ввезены в Украину. В случае, если субъект хозяйствования продает товар иностранного производства без копии такой Грузовой таможенной декларации, по отношению к нему должен быть применен штраф в размере двойной стоимости товара», – считает Калетник.
Разъясняя эту новацию в своем блоге, Игорь Григорьевич фактически примерил на свое ведомство функции Налоговой, объединение с которой Таможне пророчат еще с начала Админреформы. «Необходимо усилить контроль за реализацией товаров иностранного производства. Ведь наличие в продаже незаконно ввезенных товаров делает экономически нецелесообразным легальный импорт, а государство не получает причитающиеся налоги в бюджет», – отмечает он.
Какой либо конкретики, позволяющей понять механизмы реализации данного предложения, к сожалению, пока нет. Однако предприниматели, оценивая все сказанное, недоумевают, почему власти решили начать именно с нижнего звена торговой цепочки, а не с оптовиков и субъектов, непосредственно занимающихся растаможкой товара.
«Мой совет Калетнику – пускай сначала проанализируют, как сегодня фактически происходит растаможка – не так как декларируется, а со всеми подводными камнями. И начинать надо не с предпринимателей, у которых на рабочем месте не окажется копии Грузовой таможенной декларации, а с тех, кто растаможивает грузы. А этот рынок у нас нынче монополизирован. И, насколько мне известно, монополисты сидят под куполом Верховного совета. Во всяком случае, всякий раз, когда мы говорили о том, что предприниматель не имеет сегодня первичной документации из-за Таможни, Налоговая ссылалась именно на такой порядок вещей. Изменился ли он сейчас – вряд ли», – рассказала Алла Алексенцева, глава Винницкого городского объединения частных предпринимателей «Центр».
Аналогичного мнения придерживается и председатель Черниговского профсоюза предпринимателей Елена Варнакова. «…Я еще понимаю такую инициативу на оптовых рынках, но на розничных требовать копии таможенных деклараций… А если это коммерческая тайна? Предположим, ваш поставщик работает «по белому», но почему он должен показывать всей стране документы, из которых видно в каких объемах он завозит товар?», – удивляется она.
Игорь Кишко, генеральный директор Украинской торговой ассоциации отметил, что данная инициатива вряд ли коснется крупных торговых сетей, а вот средний и малый бизнес способна серьезно подкосить. «Большие сети смогут защититься, хотя это тонны дополнительной бумаги в точках продаж. По сути, вводится дополнительный «товарооборот документов». А вот что касается среднего и особенно малого бизнеса, дело обстоит по-другому. Вы же понимаете, что если в маленький магазинчик где-нибудь в селе придет проверяющий и не найдет копии Грузовой таможенной декларации, то двойной штраф за партию – это, можно считать, смерть для такого бизнеса», – сказал он.