СМИ: Столичные гаишники сменили дислокацию

Одна из новых точек, где стоит быть бдительному, — мост Кирпы, делится наблюдениями газета " Сегодня ". Ловят водителей за превышение скорости на нем, под ним, на подъездах и спусках. На Саксаганского наказывают за проезд по полосе движения общественного транспорта и неправильный проезд перекрестков. На пр. Воссоединения патрульные сместились к мосту Патона. Гаишники появились и на узких улочках.

«На ул. Гончара я никогда не видела инспекторов, а теперь ловят за выезд на встречку. Объясняю, что не могу по-другому — все запарковано, не верят», — говорит киевлянка Марина Малькова.

«Точек, где поймать на нарушении ПДД, в Киеве полно. Но меняют места не потому, что на прежних нет концентрации ДТП. Просто хотят застать водителей врасплох, ну и больше скачать. В центре, например, где много баров-ресторанов, они активно ищут пьяных. Говорят, в поиске даже помогают охранники заведений за процент», — рассказывает водитель Владимир Колобко.

Еще новинка — несколько патрулей подряд. «Стоят по три патруля на маленьком скоростном участке дороги. Встречные водители предупреждают о «засаде» фарами. Сбросил скорость. Начинаешь разгоняться. Второй стоит. Думаешь, уже точно все. Но стоит третий и ловит тебя. Так — на Набережном и Столичном шоссе», — жалуется водитель Александр.

В ГАИ Киева объясняют: «Несколько патрулей появляются на участках, где постоянно нарушают скоростной режим, и где ведутся дорожные работы. И места дислокации меняются. Это зависит от концентрации ДТП или приезда какого-то важного гостя».