СМИ: Столичные гаишники сменили дислокацию
Инспекторы ГАИ сменили места дислокации в Киеве и тактику работы.
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«На ул. Гончара я никогда не видела инспекторов, а теперь ловят за выезд на встречку. Объясняю, что не могу по-другому — все запарковано, не верят», — говорит киевлянка Марина Малькова.
«Точек, где поймать на нарушении ПДД, в Киеве полно. Но меняют места не потому, что на прежних нет концентрации ДТП. Просто хотят застать водителей врасплох, ну и больше скачать. В центре, например, где много баров-ресторанов, они активно ищут пьяных. Говорят, в поиске даже помогают охранники заведений за процент», — рассказывает водитель Владимир Колобко.
Еще новинка — несколько патрулей подряд. «Стоят по три патруля на маленьком скоростном участке дороги. Встречные водители предупреждают о «засаде» фарами. Сбросил скорость. Начинаешь разгоняться. Второй стоит. Думаешь, уже точно все. Но стоит третий и ловит тебя. Так — на Набережном и Столичном шоссе», — жалуется водитель Александр.
В ГАИ Киева объясняют: «Несколько патрулей появляются на участках, где постоянно нарушают скоростной режим, и где ведутся дорожные работы. И места дислокации меняются. Это зависит от концентрации ДТП или приезда какого-то важного гостя».