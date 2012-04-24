В интернете уже торгуют кирпичами с Андреевского спуска - 1500 грн за штуку

Об этом пишет газета "Сегодня".

За один кирпич с Андреевского просят 1000—1500 грн. «Продам за разумную цену старинные кирпичи с клеймом. Есть с Андреевского спуска, с Киевской крепости. Цена 1000 гривен», — сказано в объявлении на одном из сайтов. Продавцы уверяют, что они старинные. «Это не свежак, не бойтесь, — говорит продавец Татьяна о кирпиче с Андреевского. — Несколько лет назад на спуске сгорел деревянный дом, обложенный раритетным кирпичом. Родственники еще тогда оттуда принесли, валялся на даче, на всякий случай. Клеймо есть, но разобрать, что там написано, сложновато. На одном из кирпичей из Киевской крепости, найденных после разрушения, можно разобрать фамилию Лунев».

Эксперты говорят, что особой ценности эти кирпичи не представляют. «Больше 100 грн такой кирпич не может стоить. Самому старому киевскому кирпичу 150 лет. Больше могут дать только заядлые собиратели, в чьих коллекциях не хватает какого-то экземпляра. Истинную ценность кирпича оценят лишь потомки лет через 100», — говорит коллекционер Сергей З.