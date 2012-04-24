Киевский центр сердца могут передать в госсобственность

Речь идет о передаче целостного имущественного комплекса на бесплатной основе.

Проект решения обнародовал на Facebook депутат Киевсовета Алексей Давыденко.

Документ подготовлен с учетом обращения Центра сердца (письмо от 13.03.2012 г.).

Как информирует депутат, также есть обращение комитета Верховной Рады Украины по вопросам здравоохранения, в котором отмечается за подписью председателя комитета Татьяны Бахтеевой, что «имеющийся в настоящее время у центра статус заведения здравоохранения коммунальной собственности города Киева существенно усложняет деятельность центра, который фактически выполняет функции клиники общегосударственного значения. Финансирование центра из городского бюджета на медицинские изделия за последние 4 года не превышало 10% от общей потребности, а на сервисное и техническое обслуживание оборудования средства вообще не выделялись».

Инициаторы переподчинения Центра сердца считают, что для городского бюджета такая высокостоимостная клиника является большой нагрузкой.

А.Давыденко отметил, что передача медзаведения планируется без обсуждения с киевлянами, вопреки запрету ГУ здравоохранения г. Киева, Гуманитарной комиссии Киевсовета и Министерства экономики.

При этом он напоминает, что в строительство кардиоцентра Киев вложил более 600 млн грн и выделил землю больнице скорой медицинской помощи. На сегодняшний день киевляне имеют возможность попасть на лечение вне очереди.

Справка УНИАН. Решение о строительстве Центра сердца было принято в 2004 году с целью ликвидации очередей на проведение операций на сердце. Строительство центра на улице Братиславской, 5-я, началось летом 2005 года. Центр планировалось открыть к концу 2006 г.

Однако из-за определенных проблем с финансированием центр открыли 21 декабря 2007 года. Потребность в финансировании на содержание Центра прогнозировалась в объеме около 40 млн грн ежегодно.