Двое осужденных умерли, напившись технической жидкости

Как сообщила УНИАН начальник Сектора взаимодействия со СМИ и общественностью Управления Государственной пенитенциарной службы Украины в Запорожской области Ольга Кузнецова, инцидент произошел в исправительной колонии № 101 в пгт Каменское Вольнянского района, где отбывают наказание лица, которые ранее уже были неоднократно судимы за совершение преступлений.

По словам О.Кузнецовой, 21 апреля трое заключенных (1973, 1979, 1984 годов рождения) пожаловались на плохое самочувствие сотрудникам медчасти колонии, которые направили их в Вольнянскую центральную районную больницу. Там один из заключенных умер.

«Со слов остальных установлено, что за два дня до этого – 19 апреля – трое осужденных, работавших на участке автомастерских исправительной колонии № 101, выпили омыватель стекла из автомобиля, ремонтировавшегося на данном участке, что, очевидно, и стало причиной происшествия», – сообщила О.Кузнецова.

Она также отметила, что на сегодняшний день ГПтСУ в Запорожской области располагает информацией о том, что в больнице скончался еще один заключенный.

«Третий, 1979 г.р., находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии», - констатировала О.Кузнецова, отметив, что по факту случившегося проводится проверка.