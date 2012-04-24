Авиарейсы из Киева в Гамбург станут ежедневными

Как говорится в сообщении "АэроСвита", переданном в УНИАН, с начала летней навигации 2012 года украинский перевозчик выполняет три рейса в неделю между Киевом и Гамбургом, с 26 апреля 2012 года Hamburg Airways начнет выполнять по этому маршруту 2 рейса в неделю. Таким образом, суммарная интенсивность рейсов между Киевом и Гамбургом возрастет до 5 в неделю.

Еще по одному рейсу «АэроСвит» добавит с 4 мая и с 1 июля.

Таким образом, с 1 июля авиасообщение по маршруту Киев-Гамбург-Киев станет ежедневным.

Согласно договору между "АэроСвитом" и Hamburg Airways о совместной эксплуатации (Code-share agreement) данной воздушной линии, рейсы немецкого перевозчика будут осуществляться под кодами обеих авиакомпаний.

На линии совместной эксплуатации преимущественно будут использоваться воздушные суда семейства Airbus 320 (Hamburg Airways) и Boeing 737 ("АэроСвит").

Маршрут Киев-Гамбург-Киев авиакомпания "АэроСвит" открыла в декабре 2005 года.