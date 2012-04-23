Напуганные немцы отказываются ехать на Евро-2012 в Украину

Если верить немецкой прессе, то в Украине только то и делают, что издеваются над бродячими собаками, держат политиков в тюрьмах, калечат молодых девушек и устраивают бандитские разборки, пишет ТСН.

Йо Голль еще с двумя коллегами с телеканала РББ готовит сюжеты о подготовке к нынешнему футбольному Евро и раскрывает новые подробности.

Их первый репортаж из Украины был о скинхедах во Львове.

"Городской председатель Львова сказал нам, что оскорбительные граффити и даже свастика на стенах является проблемой многих городов. Мол, так молодые люди выражают свои эмоции. Мы удивлены, что в этих расистских надписях здесь не видят проблемы", - признался журналист. Но проблемы для телевизионщиков начались еще на украинской границе. Чтобы ее пересечь, им понадобилось 7 часов.

Впрочем, не всех немцев отпугивают такие истории об Украине. Марсель Рётинг поедет на первый матч немецкой сборной во Львов, и не автобусом, а поездом - для немцев это также экзотика. "Впервые я путешествовал в украинском поезде из Киева до Львова, ехали всю ночь. Мы, немцы, избалованы нашими поездами. 600 километров из Берлина в Мюнхен у нас экспрессы преодолевают за 5 часов. А здесь я научился спать в поездах", - рассказал турист.

Но виноваты не поезда, жалуются агенты единственного в Германии туроператора, специализирующегося на путешествиях в Украину. "Когда авиабилеты такие безумно дорогие, то остается поезд, а в "Укрзализныце "до сих пор нет расписания поездов на лето! И это за 5 недель до Евро! Ну когда они собираются продавать билеты? Немцы не привыкли покупать все в последнюю минуту, здесь планируют свои путешествия ", - возмущен руководитель турбюро Мартен Ланге. Даже эти специалисты по Украине имеют слабое представление, что ждет их клиентов.

Турагент спрашивает, правда ли, что поездами "Укрзализныци" бесплатно смогут ездить все, кто с билетами на стадионы? И что делать, если на платформе будут стоять сразу тысяч 10 болельщиков, и где интернет-страница, на которой можно бронировать места? Официальный туроператор немецких фанатов "Евроллойд" решает это транспортное недоразумение чартерными авиарейсами. Билет будет стоить почти 700 евро. Немцы считают - цена слишком высока. Таким способом на Евро поедет всего тысяча болельщиков.

Но их ждет еще одна украинская беда - отели. Большинство номеров сначала были заблокированы, жалуются здесь, а потом их стали сдавать по полтысячи евро за ночь. "Знаете, какая реакция наших клиентов? Они были так рады, когда выиграли в лотерею билеты на матч. Так вот теперь эти билеты массово сдают, потому что здесь никто не готов платить так много за номер", - рассказал руководитель турбюро Мартин Ланге.

Студент Штеффен Галлинг купил два билета на матче в Донецке по 30 евро. Добираться будет поездом. Жить у друзей. Он уже был в Украине и понимает русский. "Ну какие уже могут быть неприятные сюрпризы в Украине?. На фоне того, что о вас пишут в прессе, сюрпризы могут быть уже только приятные", - признался он.

И первый приятный сюрприз уже есть. После заявлений разъяренного Мишеля Платини заговоре отелей в Украине свое расследование начала Антимонопольная служба. Результат - номера по 500 евро за ночь потеряли нолик и продаются уже по 50. Но одной такой вести мало, чтобы вернуть доверие напуганных туристов.