В Одессе задержали грабителей, унесших из квартиры сейф с деньгами и драгоценностями
14:16, 09 апреля 2012Общество
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В металлическом шкафу находились 20 тыс. грн, 2 тыс долл, золотые кольца, 5 кредитных карт, ключ от автомобиля "Шевроле-Лачетти" и два диплома.
|Грабители подобрали ключ от квартиры
Об этом УНИАН сообщили в Отделе по связям с общественностью Управления МВД Украины в Одесской области.
Как уточнили в милиции, преступники проникли в квартиру 53-летней предпринимательницы путем подбора ключа и совершили кражу металлического шкафа, в котором находились 20 тыс грн, 2 тыс долл, золотые кольца, 5 кредитных карт, ключ от автомобиля "Шевроле-Лачетти" и два диплома.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий задержаны 18-летние похитители, у которых изъяты денежные средства, драгоценности и другие вещественные доказательства.
Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении задержанных, которые находятся в Киевском РОВД Одессы.
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