В Одессе задержали грабителей, унесших из квартиры сейф с деньгами и драгоценностями

В Одессе правоохранители задержали по горячим следам двух грабителей, которые вынесли из квартиры сейф с деньгами и драгоценностями на общую сумму 36 тыс грн.

Об этом УНИАН сообщили в Отделе по связям с общественностью Управления МВД Украины в Одесской области.

Как уточнили в милиции, преступники проникли в квартиру 53-летней предпринимательницы путем подбора ключа и совершили кражу металлического шкафа, в котором находились 20 тыс грн, 2 тыс долл, золотые кольца, 5 кредитных карт, ключ от автомобиля "Шевроле-Лачетти" и два диплома.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий задержаны 18-летние похитители, у которых изъяты денежные средства, драгоценности и другие вещественные доказательства.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении задержанных, которые находятся в Киевском РОВД Одессы.