Владельцы базы под Одессой настаивают, что хранят газ законно

Сотрудниками налоговой милиции ГНА и Госгорпромнадзора в Одесской области вскрыты факты незаконного хранения и реализации владельцами базы в Беляевском районе сжиженного балонного газа, причем около 330 тонн выявленного товара опломбировано и изъято.

Как передает корреспондент УНИАН, по сообщению пресс-службы ГНА в Одесской области, «при осмотре территории базы хранения сжиженного газа, который принадлежит одному из частных предприятий, налоговиками совместно со специалистами территориального управления Госгорпромнадзора в Одесской области обнаружены и изъяты 329,4 тонны сжиженного газа на сумму 2 964,6 тыс. грн.»

Каких-либо документов, подтверждающих законность происхождения и принадлежности сжиженного газа должностными лицами предприятия предоставлено не было. Изъятый 23 марта товар был передан на ответственное хранение должностным лицам предприятия, которому принадлежит база, а емкости, в которых хранится сжиженный газ, опломбированы сотрудниками Госгорпромнадзора, отмечается в сообщении.

Сейчас правоохранительными органами «проводятся мероприятия по установлению владельца изъятого товара и его происхождения, фактических объемов незаконно реализованного сжиженного газа и его потребителей», подытожили в пресс-службе ГНА в области.

Между тем, владельцы обнаруженного налоговиками газохранилища в Беляевском районе распространили в некоторых СМИ сообщение, в котором недавнюю проверку правоохранителями связывают с тем, что «у одной из фирм украдена крупная партия сжиженного газа, в связи с этим налоговики проверяют все газонаполнительные станции в области и устанавливают происхождение ресурса».

Вопреки сообщению пресс-службы ГНА в Одесской области, владельцы базы также утверждают, что сотни баллонов сжиженного газа хранятся на законных основаниях. Возникли якобы проблемы лишь с Госгорпромнадзом: «Пытаемся продлить лицензию у Госгорпромнадзора на эти виды работ, но процесс идет тяжело».