Донецкий апелляционный суд принял решение не закрывать украинскую школу

Сегодня Донецкий апелляционный административный суд оставил в силе постановление суда первой инстанции - Ворошиловского районного суда г. Донецка об отмене решения Донецкого городского совета о ликвидации украиноязычной школы №111.

Об этом сообщила правозащитница, представительница истца в суде Мария Олийнык.

Суд, рассмотрев в открытом заседании апелляционную жалобу Донецкого городского совета на постановление Ворошиловского районного суда от 30 января 2012 года по административному делу (№2а/0508/14/12) по иску Ирины Кругловой, постановил «оставить без изменений» решение суда первой инстанции.

Таким образом, остается в силе принятое 30 января Ворошиловским райсудом постановление «Признать противоправным и отменить решение Донецкого городского совета от 15.04.2011 г. о ликвидации Донецкой общеобразовательной школы I – III ступеней №111».

В сегодняшнем решении Донецкого апелляционного административного суда, принятом коллегией судей, также говорится: «Постановление суда апелляционной инстанции по результатам апелляционного пересмотра приобретает законную силу с момента оглашения и может быть обжаловано непосредственно в Высшем административном суде Украины в течение 20 дней со дня вынесения постановления в полном объеме».

Как сообщал УНИАН, в Донецке решением городского совета от 15 апреля 2011 года была ликвидирована общеобразовательная школа № 111, но родители в лице председателя инициативной группы родителей учащихся Ирина Кругловой в судах добились обеспечение иска и того, что с 1 сентября более 240 детей возобновили обучение в этом заведении. Однако городские власти не оставляли попыток ликвидировать школу и во время учебного года, когда шли судебные разбирательства.

30 января 2012 года Ворошиловский районный суд г. Донецка под председательством судьи Олега Орехова отменил решение Донецкого городского совета о ликвидации украиноязычной школы №111. Но Донецкий горсовет подал на данное решение апелляционную жалобу.

Справка УНИАН. В Донецкой области в 2011 году планировалось закрытие 26 общеобразовательных школ. По информации пресс-службы Донецкой облгосадминистрации, закрытие учебных заведений происходит согласно разработанной «Региональной дорожной карты по оптимизации сети бюджетных учреждений и расходов местных бюджетов на их содержание».