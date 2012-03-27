В Чернигове взрывная волна разрушила 4 и повредила 26 квартир

В Чернигове в результате взрыва газа в жилом доме погибла 44-летняя женщина, еще четыре человека травмированы, в том числе 9-летний ребенок.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС в Черниговской области.

По словам работника пресс-службы, сообщение о взрыве в 90-квартирном пятиэтажном доме поступило в МЧС вчера в 21.15.

На место происшествия сразу прибыли пожарные, представители аварийно-спасательной службы и скорой помощи.

«Взрыв был очень мощным, взрывная волна разрушила 4 и повредила 26 квартир в двух подъездах. В квартирах окружающих домов разбиты окна», - сказал работник пресс-службы.

Бойцы МЧС ликвидировали пожар, возникший после взрыва.

Из-под обломков разрушенных квартир спасатели извлекли тело женщины и еще четырех человек, которые госпитализированы в больницы Чернигова.

Хозяин квартиры, в которой взорвался газ, получил 99% ожогов тела.

На месте происшествия работают подразделы МЧС, которые разбирают обломки.

Создан оперативный штаб во главе с первым заместителем председателя облгосадминистрации Станиславом Прокопенко.

Также работает пункт жизнеобеспечения для людей, пострадавших от взрыва и чьи квартиры повреждены.

Всего из дома эвакуирован 61 человек, 25 человек временно расселены в гостиницах.

Материальные убытки уточняются.