Греция хочет отмены виз для украинцев

Греция, в рамках участия в международных туристических организациях, намерена лоббировать отмену визового режима для граждан Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции в понедельник сообщил министр культуры и туризма Греции Павлос Геруланос.

«Греция принимает участие в двух туристических лобби мирового масштаба - Всемирная организация туризма, Всемирное туристическое агентство и Международный форум в Давосе. Мы будем в этих институциях продвигать идею упрощения получения виз гражданами Украины. Мы работаем над тем, чтобы, объединив усилия этих организаций, внести в повестку дня встречи "большой двадцатки" в Мексике вопрос получения виз для граждан вашей страны. В лице Греции Украина может найти союзника в процессе упрощения получения шенгенских виз», - сказал он.

По словам П.Геруланоса, Греция на своем уровне максимально упростила процесс получения виз для украинцев.

«Я считаю, что вопрос виз сегодня - это анахронизм в современной Европе. Упрощение виз для Украины может на самом деле содействовать развитию нашего государства», - сказал он, добавив, что ужесточение визового режима не защищает от угроз терроризма и нелегальной миграции.

По данным П.Геруланоса, в 2011 году Грецию посетило около 85-90 тыс. туристов из Украины, в то время как в 2010 году 60-62 тыс.

Также П.Геруланос сообщил, что в 2011 году Грецию посетило 16 млн туристов, что является «максимальным количеством туристов за всю новейшую историю Греции». Этому способствовало, в частности, увеличение в два раза госфинансирования туристической отрасли.

«Туристическая отрасль будет среди приоритетов в развитии Греции. и Греция будет интересна для инвесторов в туристическую сферу», - сказал он.