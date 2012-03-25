Николаевская область станет чистой от ядохимикатов

В Николаевской области очищены от ядохимикатов 12 районов из 19.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил председатель Николаевской областной государственной администрации Николай КРУГЛОВ в ходе последней сессии Николаевского областного совета.

Н.КРУГЛОВ сообщил, что в Николаевской области сохранялось 594 тонны просроченных химикатов, «которые не знали, куда девать». После того, как было принято решение о их вывозе с территории области, от них в 2011 году были очищены 12 районов. Из 7 районов осталось вывезти 181 тонну ядохимикатов, у которых давно закончился срок годности и которые сохраняются на территориях этих районов.

Оставшиеся химикаты уже инвентаризованы, объявлен тендер на их вывоз.

«Я гарантирую, что практически к первому полугодию Николаевская область будет чистой от всех пестицидов», - заверил Н.КРУГЛОВ.