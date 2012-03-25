В шахте найдены тела двух горняков
22:34, 25 марта 2012Общество
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23 марта на горизонте 300 метров произошел обвал, под который попали 2 человека
В Донецкой области найдены под завалами и подняты на поверхность тела двух горняков, сообщает пресс-служба МЧС.
23 марта в 20.00 возле с. Веселое Шахтерского района Донецкой области (ООО «Шахта Торез Шанс 2») на горизонте 300 метров произошел обвал, под который попали 2 человека. Для проведения поисково-спасательных работ на шахту выехали два отделения государственной военизированной горноспасательной службы и отделение реанимационно-противошоковой группы.
Сегодня были обнаружены тела пострадавших без признаков жизни, после чего подняты на поверхность.
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