В шахте найдены тела двух горняков

В Донецкой области найдены под завалами и подняты на поверхность тела двух горняков, сообщает пресс-служба МЧС.



23 марта в 20.00 возле с. Веселое Шахтерского района Донецкой области (ООО «Шахта Торез Шанс 2») на горизонте 300 метров произошел обвал, под который попали 2 человека. Для проведения поисково-спасательных работ на шахту выехали два отделения государственной военизированной горноспасательной службы и отделение реанимационно-противошоковой группы.



Сегодня были обнаружены тела пострадавших без признаков жизни, после чего подняты на поверхность.