Славянским насильником оказался бездомный сирота

В Славянске Донецкой области правоохранители задержали 22-летнего насильника.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Славянского городского отделения милиции.

Согласно сообщению, слухи о насильнике по Славянску распространились еще в ноябре 2011 года, а в декабре в Славянский горотдел поступили заявления от двух местных жительниц о совершении в отношении них насильственных действий сексуального характера.

По данным фактам были возбуждены уголовные дела по ч.2 ст.153 УК Украины (насильственное удовлетворение половой страсти в извращенных формах). По описанию одной из потерпевших был составлен композиционный портрет преступника.

По словам первого заместителя начальника Славянского горотдела милиции Александра ДАВЫДЕНКО, с тех пор сотрудниками милиции велась скрупулёзная работа, направленная на раскрытие данных преступлений, и ее результатом стало задержание подозреваемого.

«Им оказался 22-летний сирота, обучавшийся ранее в школе-интернате. Последнее время постоянного места жительства парень не имел, ночевал на теплотрассе, расположенной в одном из микрорайонов города. Ранее к уголовной ответственности не привлекался, в поле зрения сотрудников милиции не попадал», - рассказал милиционер.

Следствием было установлено, что кроме злодеяний «сексуального характера», на счету злоумышленника несколько имущественных преступлений. Только за март нынешнего 2012 года он совершил два разбойных нападения и одно покушение на грабеж.

Задержанный находится в изоляторе временного содержания. Ведется следствие.