Первый двухэтажный поезд доехал до Харькова

Сегодня в Харьков доставлен первый из двух двухэтажных электропоездов «Шкода», приобретенных Южной железной дорогой.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе предприятия, с Чехии в Харьков новый поезд транспортировали локомотивами железной дорогой через Чоп, Львов и Киев.

Электропоезд прошел на станцию Харьков-сортиртировочный в ремонтно-экипировочное депо, где будет проходить техническое обслуживание новый передвижной состав производства «Шкода», «Хюндай» и Крюковского вагоностроительного завода.

«В середине марта в Чехии этот электропоезд был передан украинской делегации во главе с вице-премьер-министром Украины - министром инфраструктуры Борисом КОЛЕСНИКОВЫМ, который высоко оценил возможности «Шкоды», - отметил начальник Южной железной дороги Виктор ОСТАПЧУК.

По его словам, «чешская железнодорожная техника - это «классика», очень надежная и вместе с тем достаточно простая в эксплуатации и ремонте. А комфорт и скорость нового электропоезда наши пассажиры оценят уже в первой половине мая».

Планируется, что «Шкоды» будут курсировать по кольцевым маршрутам Харьков-Донецк-Мариуполь-Донецк-Днепропетровск-Харьков и Харьков-Днепропетровск-Донецк-Луганск-Донецк-Харьков.

В ближайший день «Шкода» пройдет необходимые таможенные процедуры, потом - пуско-наладочные работы и подготовку к испытаниям. Испытания поездов, которые работают как на постоянном, так и на переменном токе, будут проводиться на участках Лозовая-Словянск (постоянный ток) и Борисполь-Барышевка (переменный ток).

В состав электропоезда входят шесть двухэтажных вагонов, из них два - главных моторных с кабинами управления. Количество мест - 636, из них 46 - первого класса и 590 - второго.

Согласно с заявкой Южной железной дороги, в одном из вагонов обустроен мини-бар. К услугам пассажиров - система Wi-fi, розетки питания и тому подобное. В поездах предусмотрены места для инвалидов-колясочников.

Как напомнили в пресс-службе железной дороги, 16 марта в Харьков прибыл первый скоростной поезд «Хюндай» южнокорейского производства.

Справка УНИАН. Двухэтажный межрегиональный поезд двойного тока серии EJ 675 производства «ŠKODA VAGONKA a.s.» предназначен для скоростных перевозок пассажиров в вагонах повышенного комфорта, с максимальной эксплуатационной скоростью до 160 км/час по железным дорогам Украины с шириной путей 1520 мм на электрифицированных участках путей с постоянным током напряжением 3000 Вт и переменным током напряжением 25 000 Вт, частотой 50 Гц. В состав электропоезда входят 6 двухэтажных транспортных единиц.