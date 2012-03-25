На Волыни планируют создать Восточноевропейский университет

В Луцке презентована концепция Восточноевропейского университета, который планируется создать на базе Волынского национального университета имени Леси Украинки.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе областной государственной администрации.

Как отметил в своем выступлении заместитель председателя ОГА Александр КУРИЛЮК, уже несколько лет как в Украине назрела необходимость создания высшего учебного заведения нового, европейского типа. Кроме того, из года в год увеличивается количество абитуриентов, которые намерены получать высшее образование за рубежом. Такой университет заинтересует молодежь из разных стран перспективой получения европейского образования будущего, непосредственного опыта и участия в процессе интеграции Европы, убежден А.КУРИЛЮК.

Он также отметил, что место создания университета в приграничной Волынской области выгодно как с геополитической, так и с геоэкономической точки зрения. Экономической составляющей частью обоснования создания Восточноевропейского университета является то, что Волынь - активный участник евроинтеграционных процессов, поскольку в географической структуре внешних экономических связей партнерами области являются 26 стран из двадцати семи членов ЕС, на которые приходится 70% в совокупном внешнеторговом обороте области, отметил А.КУРИЛЮК.

Презентованная концепция международного университета будет представлена на рассмотрение Министерства образования и науки Украины и правительства, информировали в ОГА.