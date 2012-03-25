Погода опять испортится

Синоптики прогнозируют ухудшение погоды на территории Украины

Как сообщили УНИАН в Украинском гидрометцентре, в частности, завтра, 26 марта ожидается переменная облачность. Ночью, утром небольшой дождь и мокрый снег, днем без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 1-6° тепла, в западных и северных областях 0-5° мороза; днем 2-7° тепла, на Закарпатье и юге Одесской области 10-14°.

В Киеве и Киевской области ночью, утром небольшой дождь и мокрый снег, днем без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с.

Температура ночью по области 0-5° мороза, днем 2-7° тепла, в Киеве ночью 1-3° мороза, днем 4-6° тепла.