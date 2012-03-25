В Киеве разоблачили стройаферистов, которые надули военных на 8,5 млн

Прокуратура Оболонского района Киева возбудила уголовное дело в отношении председателя правления Акционерного общества закрытого типа «ДВК», по вине которого нанесен материальный ущерб физическим лицам-инвесторам на сумму более 8,5 млн. грн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Киева.

Как отмечается в сообщении, во время доследственной проверки установлено, что общественная организация «Кредитный союз военнослужащих Украины» в 2002-2005 гг. заключила с физическими лицами-инвесторами договора на участие в паевом строительстве домов по ул. П.Дегтяренко, 22, и привлекла средства инвесторов на упомянутую выше сумму.

Впоследствии функции заказчика строительства объектов инвестирования были переданы акционерному обществу закрытого типа «ДВК», которому и перечислены привлеченные средства инвесторов для проведения расчетов с подрядными организациями. Однако, денежные средства руководитель правления «ДВК» не направил на строительство, а потратил их не по целевому назначению.

Проведение досудебного следствия поручено следователю прокуратуры района.