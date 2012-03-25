Возле Херсона горят днепровские плавни

В плавнях вдоль Днепра напротив восточной части Херсона горят заросли камыша.

Как передает корреспондент УНИАН, со стороны Херсона видны многочисленные очаги загорания. Огонь по камышу постепенно движется вдоль берега.

В оперативно-координационном центре Территориального управления МЧС в Херсонской области сообщили, что пожар в камышовых массивах вдоль Днепра возник ориентировочно после 15:00 субботы.

На данный момент расчет из 5 бойцов МЧС на катере с мотопомпой дежурят в районе загорания. Также в МЧС отметили, что благодаря работе этого пожарного расчета сегодня удалось ликвидировать угрозу загорания домов в дачных кооперативах «Горкомунхоз-1» (спасен массив из 45 дачных домиков) и в кооперативе «Чайка-1» (6 домиков). В последнем кооперативе загорелся сарай на одном из дачных участков, но подоспевшие работники МЧС потушили его.

Также, по словам дежурного теруправления МЧС, днем в районе загорания дежурил пожарный мотобот Херсонского морского торгового порта «Отважный», но огонь к Днепру не вышел, а зайти глубже в затоки плавней мотобот из-за высокой осадки не смог.

Причины возгорания пока не установлена, но работники облуправления МЧС указывая на очень частые пожары весной в днепровских плавнях.

Как правило, эти возгорания связывают с желанием браконьеров в период нереста щуки открыть места ее терки для вылова. Также путем поджога камышей охотники выгоняют на открытое пространство диких кабанов, укрывающихся в камышах, а дачники жгут камыш для открытия доступа к воде и для удобрения огородом пепельной массой.

Учитывая факт недофинансирования лесхозов, охрана лесных угодий, в том числе на территориях вдоль Днепра, немногочисленная и малоэффективная.

Последний раз сильные пожары в прибрежных зарослях камыша возле Херсона фиксировались в начале апреля 2009 года и в марте прошлого. В 2009-м от горящего камыша пострадали до десятка дачных домиков в дачных кооперативах, расположенных в плавнях. В 2009 году погасить камыши удалось с помощью специального противопожарного буксира «Отважный», который был предоставлен управлению МЧС Херсонским морским портом.