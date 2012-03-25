Украина проснулась на час раньше

Украина перешла нынешней ночью на «летнее время».

В соответствии с постановлением Кабинета министров, стрелки часов переведены на час вперед.

Как сообщал УНИАН, впервые «летний» и «зимний» порядок исчисления времени был введен в Англии в 1908 году для экономии и более рационального распределения электроэнергии на протяжении суток. Переход на зимнее время и назад регулярно осуществлялся в СССР с 1981 года. В настоящее время на «летнее» и «зимнее» время переходят более чем в 110 странах мира.

В феврале этого года Кабинет министров Украины внес на рассмотрение Верховной Рады проект закона "О порядке исчисления времени на территории Украины".

Документом предлагается "в нынешнем году перейти на зимнее время и оставить Украину во втором часовом поясе". По словам автора законопроекта, министра МЧС Виктора БАЛОГИ, "ученые рекомендовали перейти в последний раз на летнее время, учитывая то, что страна принимает футбольный чемпионат Евро-2012. Это время будет удобным для иностранцев. Осенью Украина вновь переведет стрелки на час назад и будет жить с этим исчислением времени дальше".