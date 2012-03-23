Ефремов: один из уманских «подонков» - сын местного партийного босса из БЮТ

Лидер фракции Партии регионов Александр ЕФРЕМОВ заявляет, что один из участников изнасилования 19-летней девушки в Умани Черкасской области является сыном члена БЮТ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на брифинге.

А.ЕФРЕМОВ категорически опроверг причастность к группе насильников представителей его партии, назвав это глупостью.

«В Умани 5 подонков изнасиловали девушку. По нашей информации, один из тех, кто принимал участие в изнасиловании, является сыном одного из руководителей партийной организации и штаба БЮТ в городе Черкассы», - сказал он.

В то же время А.ЕФРЕМОВ считает, что это не самое важное. «Как мне кажется, у преступников не должно быть ни политической, ни национальной принадлежности. Преступник – он и есть преступник и должен отвечать за те преступления, которые он совершает. В данном случае подонки должны получить по заслугам. И этим вопросом должны заниматься правоохранительные органы», - подчеркнул А.ЕФРЕМОВ.

Как сообщал УНИАН, в Умани Черкасской области пятеро юношей изнасиловали 19-летнюю девушку.

20 марта милиция возбудила уголовное дело по ч. 3 ст. 152 Уголовного кодекса (изнасилование, совершенное группой лиц). Задержаны все пять насильников.