Погибшая в Симферополе девушка перед смертью виделась с двумя мужчинами

Девушка с многочисленными ранами, которая умерла сегодня в Симферополе, перед смертью встречалась с двумя мужчинами, сообщил канал «1+1».

25-летняя Настя жила с матерью и отчимом.

По их словам, девушка вышла на улицу после звонка по телефону в полпервого ночи. На вопрос родных, кто звонил, ответила: «Cвои».

Соседи утверждают, что ночью слышали крики: «Люди, помогите!.. Оставь меня в покое! Я не могу больше, я устала».

По информации телеканала, милиция установила личности двух мужчин, с которыми встречалась девушка, но они утверждают, что после свидания проводили ее до остановки и распрощались.

Как сообщал УНИАН, в дачном массиве Каменка вблизи Симферополя сегодня утром нашли изувеченную девушку в разорванной одежде. Она, возможно, пострадала из-за нападения собак, предполагают в милиции. Молодая крымчанка скончалась в больнице. Тело направили на экспертизу, по результатам которой будут известна причина смерти девушки.