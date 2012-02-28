Фюле напоминает, что у Украины есть обязательства перед Европой

Комиссар ЕС по вопросам расширения и европейской политики соседства Стефан ФЮЛЕ считает, что любое газовое соглашение между Киевом и Москвой должно гарантировать выполнение Украиной обязательств перед Энергетическим содружеством.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом он заявил 27 февраля, выступая на конференции “Украина-ЕС: путь вперед”.

“Является решающим, чтобы любое газовое соглашение с Россией гарантировало полное уважение к обязательствам Украины в рамках Соглашения об Энергетическом содружестве. Это не только ключевая часть соглашения об ассоциации, но и важная вещь для будущего энергетической безопасности и независимости страны”, - отметил С.ФЮЛЕ.

Комиссар также отметил, что ЕС всегда поддерживал усилия Украины для получения рыночных цен на газ от России, и выражал желание принимать участие в дискуссиях о создании трехстороннего консорциума управления и эксплуатации украинской газотранспортной системы.

Справка УНИАН. Украина подписала протокол о присоединении к Энергетическому содружеству 24 сентября 2010 года и стала полноправным членом этой организации с 1 февраля 2011 года.

Участниками Энергетического содружества является Европейское Содружество и Республика Албания, Республика Болгария, Босния и Герцеговина, Республика Македония, Румыния, Республика Сербия, Республика Хорватия, Республика Черногория и присоединившиеся стороны.

Задача Энергетического содружества заключается в организации связей между сторонами и создании правовой и экономической базы относительно энергопродуктов и материалов, для транспортировки которых используются сети, для создания стабильной регуляторной и рыночной структуры, способной привлекать инвестиции в газовые сети, генерирующие мощности, сети передачи и распределения так, чтобы все стороны имели доступ к стабильному и постоянному энергоснабжению, что является существенным для экономического развития и социальной стабильности.