У подчиненных Шуфрича угнали пожарную машину

10:10, 29 августа 2007
Общество
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Покататься решил 22-летний безработный

В правоохранительные органы поступило заявление о том, что неизвестное лицо незаконно завладело автомобилем «УАЗ-396206», который принадлежит Львовскому областному центру МЧС.

Как сообщили в ЦОС ГУ МВД Украины во Львовской области, по данному факту задержан и привлекается к ответственности 22-летний безработный житель Дрогобычского района.

Автомобиль найден, сейчас он находится на штрафплощадке в Дрогобыче, сообщает Обком.

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