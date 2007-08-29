У подчиненных Шуфрича угнали пожарную машину

В правоохранительные органы поступило заявление о том, что неизвестное лицо незаконно завладело автомобилем «УАЗ-396206», который принадлежит Львовскому областному центру МЧС.

Как сообщили в ЦОС ГУ МВД Украины во Львовской области, по данному факту задержан и привлекается к ответственности 22-летний безработный житель Дрогобычского района.

Автомобиль найден, сейчас он находится на штрафплощадке в Дрогобыче, сообщает Обком.