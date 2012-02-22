Памятник Ленину «оживили» надписью «Смерть донецким оккупантам!» (фото)

В Измаиле Одесской области неизвестные испачкали краской постамент памятника Ленину в центре города.

Как видно на снимке, размещенном на сайте Izmacity.com, кто-то написал крупными буквами два лозунга: «Смерть донецким оккупантам!», «Люди, очнитесь!» Причем автор даже оставил подпись: "кличковцы".

Как сообщает сайт, местные милиционеры на месте происшествия появились около 9.30 и расследуют данное правонарушение.

Работники измаильского "Жилсервиса" остались весьма недовольны выходкой правонарушителей: пришлось долго и усердно отмывать постамент от «антидонецких» призывов, отмечается в сообщении.

Между тем председатель Одесской облорганизации партии «УДАР» Сергей РАХУБЕНКО обнародовал заявление, в котором расценил происходящее «как провокацию в отношении его партии».