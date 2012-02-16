На ж/д вокзалах разместят информуказатели на английском

Железнодорожники до конца апреля т.г. планируют оборудовать вокзалы Киева, Харькова, Львова и Донецка информационными указателями с дублированием информации на английском языке к чемпионату Евро-2012.

Как сообщает пресс-служба Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины (Укрзализныця), после согласования с оргкомитетом Евро-2012 на вокзалах принимающих городов планируется разместить баннеры с символикой и логотипом чемпионата и информационные указатели на английском языке, которые помогут туристам сразу найти путь в город, найти метро, трамвай, такси.

Кроме того, пресс-служба «Укрзализныци» сообщила, что во время Евро-2012 на вокзалах и в поездах пассажирам будут помогать волонтеры со знанием иностранных языков.

На сегодняшний день конкурсные комиссии отобрали среди студентов высших учебных заведений железнодорожного профиля 258 человек. На Донецкой железной дороге будут работать 65 волонтеров, на Одесской - 30, на Южной - 50, на Юго-Западной - 42, на Приднепровской - 34, на Львовской - 37.

Из них 110 человек уже имеют удостоверение проводника.

Кроме того, железная дорога внедряет обслуживание англоязычных пассажиров в кассах. Так на вокзалах станций Донецк, Львов-Главный, Киев-Пассажирский в настоящее время работает по одной кассе, где кассир владеет английским языком, на станции Харьков-Пассажирский открыты четыре такие кассы.

Обучение по профессиональному общению на иностранных языках прошли 184 билетных кассира, из них свободно владеют английским языком 43 человека.