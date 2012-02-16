Где выросли коммунальные тарифы?

О фактах безосновательного повышения тарифов на жилищно-коммунальные услуги можно сообщать на "горячую линию", которая работает как в центральном аппарате Государственной финансовой инспекции, так и в ее территориальных подразделениях.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил председатель Госфинспекции Петр АНДРЕЕВ на брифинге.

«С начала февраля Госфининспекция Украины получила более 100 звонков от людей, которые сообщили о различных случаях необоснованного, по их мнению, повышения тарифов на коммунальные услуги. Все эти случаи тщательно проверяются. Как результат, на сегодня проводится около полусотни ревизий по выяснению законности увеличения коммунальных тарифов», - сказал П.АНДРЕЕВ.

По его словам, несмотря на то, что проверки обоснованности повышения тарифов на коммунальные услуги только начались, ряд органов местного самоуправления в Черниговской, Харьковской, Сумской, Полтавской областях, не дожидаясь визита ревизоров, сразу же снизили ранее поднятые тарифы.

Как сообщал УНИАН, Госфининспекция с февраля 2012 года начала проверку коммунальных предприятий сферы ЖКХ на обоснованность повышения тарифов на услуги в 2011 и 2012 годах. В частности, специалисты Госфининспекции проверят обоснованность и экономическую целесообразность повышения тарифов, а также формирование непроизводственных затрат и себестоимости услуг.