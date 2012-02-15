Табачник: студенты-контрактники должны платить не менее 8-10 тыс. в год

Качественное образование по контракту в высшем учебном заведении не может стоить меньше 8-10 тыс. грн. в год.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил на пресс-конференции министр образования и науки, молодежи и спорта Дмитрий ТАБАЧНИК.

«Мы просчитывали так называемые индикативные цены. Для того, чтобы выполнить нормативы, когда каждый базовый курс читает преподаватель действительно с научной степенью и званием, когда есть 6 кв. м площади на каждого студента, когда есть библиотека, спортзал и другое, все то, что четко прописано в законе, то плата за год контрактника не может быть меньше 8-10 тысяч в зависимости от сложности подготовки», - сказал Д.ТАБАЧНИК.

Министр отметил, что родители абитуриентов должны быть внимательными, тщательнее относиться к информации о вузе и не соглашаться на учебу ребенка за «неправдоподобно низкие цены».

«Потому, когда детей заманивают на 4-6 тысяч гривен, это сразу свидетельствует, что что-то здесь не соответствует здравому смыслу», - подчеркнул Д.ТАБАЧНИК.