Чиновник положил в карман зарплату 133 подчиненных за полтора года

Военной прокуратурой Дарницкого гарнизона завершено досудебное следствие по уголовному делу в отношении бывшего директора расположенного в Киеве государственного предприятия Министерства обороны Украины, который безосновательно не выплатил зарплату на общую сумму около 1 млн. грн.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре военной прокуратуры Центрального региона, он обвиняется по ч. 1 ст. 175 Уголовного кодекса Украины.

Установлено, что этот руководитель госпредприятия Минобороны в период с февраля 2009 года по сентябрь 2010 года преднамеренно и безосновательно не выплачивал заработную плату 133 подчиненным.