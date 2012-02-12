Украинские власти хотят знать диагноз Тимошенко любой ценой

Министерство здравоохранения Украины требует от иностранных врачей, которые в Качановской колонии Харькова будут осматривать экс-премьер-министра Украины Юлию ТИМОШЕНКО, раскрыть ее диагноз украинским врачам.

Об этом корреспонденту УНИАН заявил защитник Ю.ТИМОШЕНКО, народный депутат Украины Сергей ВЛАСЕНКО.

«У меня есть информация, я не утверждаю, что она стопроцентно достоверная, но она из источника, которому я полностью доверяю, это источник из Министерства здравоохранения. В соответствии с информацией моего источника, позавчера (9 февраля) Минздрав требовал от иностранных врачей через представителей посольств, если ТИМОШЕНКО допустит лишь иностранных врачей к своему осмотру, то тогда они хотели подписать с ними соглашение, чтобы они, иностранные врачи, раскрыли диагноз ТИМОШЕНКО украинским врачам», - сказал С.ВЛАСЕНКО.

Он выразил возмущение этим требованием и отметил, что такие действия противоречат законодательству. «Это вообще абсурд, это нарушение базового принципа лечения, принципа врачебной тайны. Если пациент доверяет только этому врачу, то он не имеет права даже своему коллеге разглашать диагноз, а они этого требуют», - отметил С.ВЛАСЕНКО.