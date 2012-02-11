Участники захвата заложника в Киеве получили выкуп 2 млн. долларов
23:22, 11 февраля 2012Общество
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Шестеро из них уже сидят, а один - нет
Следственным управлением МВД Украины в городе Киеве возбуждено уголовное дело в отношении семи человек, которые в октябре 2011 года захватили в заложники местного жителя и получили за его освобождение 2 млн. долларов США.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Киева, дело возбуждено по ч. 2 ст. 147 и ч. 4 ст. 189 Уголовного кодекса Украины.
Шесть членов группы находятся под стражей. Местонахождение еще одного участника преступления устанавливается. Досудебное следствие по делу продолжается.
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