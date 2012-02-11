Профессора луганского вуза поймали на взятке

Органы прокуратуры возбудили уголовное дело против профессора одного из вузов Луганска, который систематически получал взятки от студентов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ГУМВД в Луганской области, профессор был задержан при получении 3,5 тыс. грн. взятки за зачисление студента на заочную форму обучения.

Выяснилось, что злоумышленник наладил целый бизнес по оказанию абитуриентам и студентам разного рода платных услуг. При обыске в его рабочем кабинете и по месту жительства оперативники обнаружили и изъяли списки «клиентов», а также учет и движение денежных средств за оказанные услуги.

Уголовное дело возбуждено по статье 368 Уголовного кодекса Украины.