Профессора луганского вуза поймали на взятке
15:58, 11 февраля 2012Общество
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"Клиент" был не один
Органы прокуратуры возбудили уголовное дело против профессора одного из вузов Луганска, который систематически получал взятки от студентов.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе ГУМВД в Луганской области, профессор был задержан при получении 3,5 тыс. грн. взятки за зачисление студента на заочную форму обучения.
Выяснилось, что злоумышленник наладил целый бизнес по оказанию абитуриентам и студентам разного рода платных услуг. При обыске в его рабочем кабинете и по месту жительства оперативники обнаружили и изъяли списки «клиентов», а также учет и движение денежных средств за оказанные услуги.
Уголовное дело возбуждено по статье 368 Уголовного кодекса Украины.
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