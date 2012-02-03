В центре Москвы налетчики на Лексусе ограбили инкассаторов на $320 тысяч

В центре Москвы совершено нападение на перевозчиков денег, один из которых был ранен. Добычей налетчиков стали 320 тысяч долларов, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в силовых структурах.

По словам собеседника агентства, нападение было совершено сегодня около четырех часов дня возле дома номер 9 по улице Макаренко. Грабителей было трое. Они отобрали сумку с деньгами и уехали на автомобиле марки "Лексус" или "Тойота".

Пострадавшие инкасаторы перевозили деньги из одного банка в другой. В доме 9, строение 1, на Макаренко расположен единственный московский филиал дагестанского "Эсидбанка".

Пока не известно, связано ли ограбление с этим учреждением. По данным LIfe News, нападение произошло как раз в тот момент, когда деньги заносили в офис "Эсидбанка".