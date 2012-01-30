За выходные из Киева вывезли 23 тысячи тонн снега

За минувшие выходные - 28 и 29 января - из столицы вывезено 23 тысячи тонн снега.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации со ссылкой на данные коммунальной корпорации «Київавтодор».

На автодорогах Киева в этот период круглосуточно работали около 350 единиц снегоуборочной и вспомогательной техники.

По состоянию на сегодняшний день расчищены магистральные пути, улицы городского значения и мосты. Работы по содержанию улично-дорожной сети города в надлежащем состоянии продолжаются в усиленном режиме.

На данное время соответствующие работы ведутся на улицах районного значения, отмечается в сообщении.

Корпорация «Київавтодор» просит водителей с пониманием отнестись к дорожным службам, которые «ни на минуту не прекращают свою работу».

По данным КГГА, председатель Киевской городской государственной администрации Александр ПОПОВ во время расширенного совещания с заместителями, руководителями структурных подразделений и председателями районных в городе Киеве государственных администраций поручил коммунальным службам посыпать песчано-соляной смесью межквартальные проезды и тщательным образом очистить подходы к станциям метрополитена и другого общественного транспорта, чтобы избежать травмирований населения.