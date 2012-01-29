В Луцке почтили память Героев Крут

В Луцке состоялись мероприятия по случаю 94-й годовщины трагической гибели студенческого куреня в бою под Крутами.

Как передает корреспондент УНИАН, возле памятного знака Героев Крут состоялся митинг-реквием при участии городского председателя Николая РОМАНЮКА, высокопоставленных должностных лиц, депутатов областного и городского совета, представителей политических партий, общественных организаций и жителей города.

Обращаясь к собравшимся, Н.РОМАНЮК сказал: «Мы сегодня собрались, чтобы почтить память молодых людей, погибших в бою под Крутами, добывая в борьбе право украинского народа жить в собственном государстве. Именно этот бой стал настоящим символом борьбы украинского народа за высокие идеалы, за свободу и независимость украинского государства».

Также городской председатель отметил, что «мы гордимся молодыми героями, ведь они навсегда останутся образцом пылкой любви к Родине».

Во время мероприятия представители духовенства отслужили панихиду по погибшим в бою под Крутами. Затем участники митинга-реквиема возложили цветы к памятному знаку Героев Крут.