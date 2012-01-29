Сильные морозы унесли жизни 12 украинцев

В Украине на протяжении 27-29 января вследствие сильных морозов погибли 12 лиц, из них 8 – замерзли на улице.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций.

В целом за последние двое суток в лечебные учреждения с переохлаждением и обморожением обратились 339 украинцев, из них 285 – были госпитализированы.

По данным МЧС, по состоянию на утро 29 января в Украине функционируют 1 тыс. 442 пункта обогрева. На протяжении суток за теплом и горячей едой обратились 5 тыс. 700 лиц. За весь период работы – немногим больше 8 тыс.

В связи с сильными морозами МЧС призывает граждан воздержаться от выхода на улицу без необходимости и от поездок за пределы населенных пунктов.