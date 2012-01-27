В Луганской области закрыли половину роддомов

В Луганской области в ходе реформирования сферы медицины закрыли половину родильных домов: из 31-го осталось 16.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом начальник Главного управления здравоохранения облгосадминистрации Павел МАЛЫШ заявил вчера во время Совета регионов.

«Охрана материнства и детства – приоритет в работе областной власти Луганщины. Недавно, когда в области был 31 родильный дом, из которых – 14 маломощных, в области ежегодно погибало более 300 новорожденных (младенческая смертность составляла почти 15%). Однако благодаря реформированию системы здравоохранения нам удалось снизить детскую смертность на 7%», – сказал он.

По словам П.МАЛЫША, в области создается трехуровневая система оказания медицинской помощи матерям и детям. На первом уровне – 12 межрайонных роддомов (в Антраците, Ровеньках, Стаханове, Краснодоне, Первомайске, Луганске – два роддома, Рубежном, Беловодском, Старобельском, Сватовском и Белокуракинском районах).

«Для этого нам необходимо закрыть еще 5 маломощных отделений в Брянке, Кировске, Краснодонском, Станично-Луганском и Троицком районах», – добавил начальник областного управления.

На втором уровне будут созданы три региональных перинатальных центра (в Северодонецке, Алчевске и Красном Луче).

Третий уровень – это перинатальный центр на базе областной клинической больницы, строительство которого закончится уже в этом году.

«Эта система позволит нам свести до минимума уровень младенческой и материнской смертности и выйти на европейские показатели - 5%», – заявил П.МАЛЫШ.