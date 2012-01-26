На Донетчине бомж менял электродетонаторы на еду

В городе Селидово Донецкой области задержан мужчина, который хотел обменять детонаторы на продукты питания.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Селидовского городского отдела милиции.

Согласно сообщению, при проведении отработки г.Селидово сотрудниками уголовного розыска местного горотдела милиции был задержан 50-летний мужчина, ведущий бродяжнический образ жизни. При его личном осмотре у него была обнаружена коробка, в которой находилось пять металлических предметов цилиндрической формы с выступающими проводами.

Экспертиза показала, что изъятыми предметами являются электродетонаторы. При опросе задержанный пояснил, что нашел коробку на свалке и хотел содержимое обменять на продукты питания.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 263 ч.1 Уголовного кодекса Украины (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами). Данной статьей предусматривается лишение свободы на срок от 2 до 5 лет.