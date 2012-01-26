Министр призывает украинцев быть готовыми, что всё может быть

Министр регионального развития и ЖКХ Анатолий БЛИЗНЮК призывает украинцев быть готовыми к любым ситуациям в связи с ожидаемым похолоданием в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на брифинге в Кабинете министров.

«Будут морозы. Мы должны готовиться к тому, что все может быть. И не нужно делать какую-то проблему (относительно возможных последствий – УНИАН). Президент Украины сказал, что люди не должны страдать, государство должно их защищать», - сказал А.БЛИЗНЮК.

Он отметил, что проблемы могут возникнуть в связи с ненадлежащим состоянием сетей и котельных. Министр также подчеркнул, что созданная и возглавляемая им рабочая группа будет привлекать к работе всех необходимых специалистов для ликвидации возможных последствий.

Азаров поручил создать при Кабмине оперативную группу для предотвращения последствий ожидаемого сильного похолодания

Как сообщал УНИАН, 25 января премьер-министр Николай АЗАРОВ поручил создать при Кабмине оперативную группу для предотвращения последствий ожидаемого сильного похолодания.

«Синоптики предупреждают о значительном похолодании на всей территории страны. Учитывая крайнюю изношенность теплотрасс, водопроводов, других сетей, а также предыдущий грустный опыт аварий в разгар холодов, мы должны вполне очевидные риски встретить во всеоружии и быть готовыми к экстремальной работе... Если придется быстро ликвидировать аварии, безусловно, обеспечивать жизнедеятельность городов и сел», - сказал Н.АЗАРОВ.

В связи с этим он поручил создать оперативную группу во главе с министром регионального развития и ЖКХ Анатолием БЛИЗНЮКОМ.

В состав этой группы Н.АЗАРОВ включил министра энергетики и угольной промышленности Юрия БОЙКО, министра чрезвычайных ситуаций Виктора БАЛОГУ, министра обороны Михаила ЕЖЕЛЯ.

Н.АЗАРОВ предоставил А.БЛИЗНЮКУ как председателю группы право вовлекать в антикризисные мероприятия других руководителей министерств, ведомств и региональных администраций.

«Эта оперативная группа на время экстремальных низких температур должна работать круглосуточно. Во всех министерствах и ведомствах, областных администрациях также должны круглосуточно работать ответственные координаторы рангом не ниже заместителя руководителя», - сказал премьер.