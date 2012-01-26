В США ухудшили прогноз ВВП

Федеральная резервная система (ФРС) США пересмотрела в сторону понижения прогноз по росту ВВП страны на 2012 год, улучшив при этом ожидания по уровню безработицы и инфляции, сообщает Радио Свобода.



Согласно новому заявлению ФРС, реальный рост ВВП в нынешнем году составит 2,2-2,7%. Ранее прогноз был чуть более оптимистичным.



Кроме того, американский Центробанк принял решение сохранить ключевую учетную ставку в диапазоне от нуля до 0,25% годовых и держать её на рекордно низком уровне как минимум до конца 2014 года.