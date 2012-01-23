В Запорожской области 300 машин оказались в снежной ловушке

Ночью, 22 января, в Запорожской области из-за сложных погодных условий около 300 автомобилей оказались в снежной ловушке, им на помощь направлена ​​спецтехника МЧС.

Об этом сообщила помощник начальник ГУ МЧС в Запорожской области Юлия Барышева.

По ее словам, в связи с ухудшением погодных условий в регионе - сильными снегопадами, на ряде автотрасс образовались сугробы, достигающие одного метра.

"Снег на полях сдувается на автотрассы, создавая снежные переметы. Сложная ситуация на трассе "Ростов-Одесса". В Бердянском районе в районе села Осипенко в снежном заторе стоят около 300 автомобилей. Туда направлена ​​спецтехника МЧС. Также запорожским спасателям в воскресенье пришлось помогать автомобилям скорой помощи вывозить с заметенных сугробами сел больных людей. Так, спецтехнике МЧС пришлось пробиваться к населенному пункту Пологовского района, чтобы довезти до больницы женщину, у которой возникли проблемы с сердцем" - отметила Барышева.

Также, она отметила, что к ликвидации последствий непогоды в Запорожской области привлечены спасатели Днепропетровской и Донецкой областей, которые будут расчищать трассы с помощью спецтехники.

Как отметили в пресс-службе Запорожской облгосадминистрации, "сложная ситуация в юго-восточной части региона - Приморском, Бердянском, Приазовском, Куйбышевском и Мелитопольском районах.

"Особое беспокойство вызывает состояние транзитной автомагистрали М-14 "Одесса - Мелитополь - Новоазовск", где снежные заносы достигают одного метра. Сейчас там открыта лишь одна полоса дорожного движения, постоянно работает тяжелая техника. Наибольшее внимание приковано к проезду пассажирского и медицинского транспорта, бесперебойному снабжению населенных пунктов продуктами"- сообщили в пресс-службе.

По данным Запорожской облгосадминистрации, "в течение 22 января из снежных заносов эвакуировано 100 единиц автотранспорта - 7 автобусов, 30 грузовиков, 4 ГАЗели, маршрутку, молоковоз, почтовый автомобиль и скорую помощь, из снежного плена спасены более 170 человек".

По данным синоптиков, в регионе ожидается ухудшение погодных условий. В связи с непогодой в управлении чрезвычайных ситуаций облгосадминистрации для жителей региона открыта "горячая" телефонная линия.

ТСН