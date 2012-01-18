Эксперт: Убытки от газовых контрактов-2009 в этом году составят 51 млрд

Из-за газовых контрактов 2009 года Украина в текущем году перерасходует свыше 51 млрд грн.

Об этом Укринформу сообщил заместитель директора Департамента нефтегазовой промышленности Минэнергоугля Константин Бородин.

"Импорт природного газа ожидается на уровне 27 миллиардов по среднегодовой цене 416 долларов. Ожидаемая стоимость импортного газа, таким образом, достигнет 89,8 миллиарда гривень. Это на 51 миллиард гривень больше, чем Украина уплатила бы по цене, существовавшей в 2008 году, - до заключения пресловутых газовых контрактов", - подчеркнул Бородин.

Перерасходы экономики Украины за три года работы по газовым контрактам от 2009 года уже превысили 75 миллиардов гривень, отметил представитель Минэнергоугля.

При этом договоренности 2010 года о снижении стоимости природного газа для Украины в соответствии с так называемыми Харьковскими соглашениями дали возможность Украине сэкономить 56 миллиардов. В 2012 году экономия составит около 21,6 млрд грн.

Справка. Доходы сводного Государственного бюджета Украины на 2012 год составят 333 млрд грн. Таким образом, расходы национальной экономики на импорт природного газа будут эквивалентны 26,9% общих налоговых поступлений государства в 2012 году.

Как сообщал УНИАН, во вторник во время встречи в Москве министр энергетики и угольной промышленности Украины Юрий Бойко и председатель правления ОАО "Газпром" Алексей Миллер договорились продолжить переговоры в сфере закупок и транзита российского газа до полной реализации принципиальных договоренностей, достигнутых руководством двух стран.