В Севастополе задержали продавца боеприпасов

Сотрудники УСБУ в Севастополе ликвидировали канал продажи боеприпасов.

По информации онлайн-газеты «Новый Севастополь», операция по задержанию с поличным нелегального торговца прошла на автодороге Севастополь – Ялта, в районе Ялтинского кольца. Автомобиль продавца боеприпасов, в котором также находился покупатель, был блокирован спецназом сразу после продажи 1931 патрона к автомату Калашникова. За свой товар продавец получил 2 тыс. долларов.

В гараже по месту жительства торговца было обнаружено еще 137 патронов к автомату Калашникова.

Балаклавским районным отделом Управления МВД Украины в г. Севастополе в отношении торговца возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (хранение и сбыт боевых припасов без предусмотренного законом разрешения).

СБУ выясняет, каким образом боеприпасы попали к жителю Севастополя и стали предметом торга.