Таможенник обещал вернуть машину за 1 тыс. долларов

Прокуратура Житомирской области передала в суд дело против сотрудника таможни, который за 1 тыс. долларов пообещал иностранцу вернуть изъятый за нарушение таможенных правил автомобиль.

Об этом говорится в переданном сегодня УНИАН сообщении пресс-службы Прокуратуры Житомирской области.

"Прокуратурой Житомирской области закончено расследование уголовного дела, возбужденного в прошлом году по факту мошенничества со стороны главного инспектора таможенной охраны Житомирской таможни", - говорится в сообщении.

По данным прокуратуры дело, возбужденное в 2011 году против таможенника по части 1 ст. 190 (мошенничество) и части 3 ст. 364 (злоупотребление служебным положением) Уголовного кодекса Украины, с обвинительным заключением на днях передал в суд Отдел надзора за исполнением законодательства в сфере предотвращения и противодействия коррупции прокуратуры Житомирской области.

Во время досудебного следствия прокуратура установила, что главный инспектор таможенной охраны таможни путем мошенничества завладел 1 тыс. долларов гражданина другой страны, пообещав ему решить вопрос о возвращении автомобиля. Машина была изъята у владельца при пересечении украинской границы за нарушение таможенных правил.