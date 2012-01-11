В Кривом Роге задержали «романтичных» похитителей машин

Сотрудники милиции Кривого Рога задержали 5 членов преступной группы, которые с 25 декабря 2011 г. по 6 января этого года похитили у жителей города 9 легковых автомобилей. Об этом УНИАН сообщили в Отделе связей с общественностью ГУ МВД в Днепропетровской области.

Охотились злоумышленники лишь ночью, за автомобилями отечественного производства, не оборудованными сигнализацией.

Все автомобили находились в тот же день брошенными на околице города в разобранном состоянии.

Все задержанные в возрасте до 20 лет, один из них ранее судим за кражи.

Злоумышленники мотивировали похищение автомобилей нехваткой средств «на жизнь» и невозможностью найти работу.

Как выяснилось, 5 грабителей жили вместе в заброшенном доме за городом, в ужасных условиях. Для того, чтобы добраться до Кривого Рога, они пешком шли почти 10 км. Похитив автомобиль, юнцы ездили по городу, пока не заканчивался бензин. Потом, забрав из автомобиля понравившиеся вещи, злоумышленники также пешком возвращались с похищенным домой.

Теперь похитители автомобилей арестованы по ст. 115 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

В отношении членов группы следственным отделом Октябрьского райотдела милиции Кривого Рога возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 289 Уголовного кодекса Украины (незаконное завладение транспортным средством).

В соответствии с санкцией указанной статьи задержанным грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 8 лет.